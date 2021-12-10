В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы.

Государственная пограничная служба (ГПСУ) по результатам внутренней проверки в связи с возможным незаконным пересечением госграницы гражданином Украины Михеилом Саакашвили наказала нескольких должностных лиц.

Об этом в комментарии Украинской правде рассказал представитель службы Андрей Демченко.

Он уточнил, что служебное расследование провели в сентябре.

На время расследования должностные лица из числа руководящего состава пограничного подразделения пограничного отряда Южного регионального управления были отстранены от выполнения задач по должности, пишет издание.

"Не могу раскрыть всех деталей расследования, ведь материалы содержат информацию с ограниченным доступом, однако отмечу, что они направлены соответствующему органу досудебного расследования, которым открыто уголовное производство по этому факту. По результатам расследования ряд должностных лиц из указанных выше подразделений и органов ГПСУ привлечены к дисциплинарной ответственности", - сказал Демченко.

Читайте такжеВ ОП заявили, что Зеленский готов к прямым переговорам с ПутинымВ ГПСУ не уточнили, в чем заключается дисциплинарное наказание и скольких людей оно коснулось.

Неизвестно также, установили ли пограничники факт незаконного пересечения Саакашвили границы Украины в рамках открытого правоохранителями дела.

Арест Саакашвили в Грузии: что известно

Саакашвили, который является гражданином Украины, задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы. Сразу после задержания политик объявил голодовку.

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая называет себя гражданской женой Саакашвили, сообщала об ухудшении его здоровья.

19 ноября адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявил, что экс-президент Грузии согласился прекратить голодовку.

20 ноября Саакашвили перевели из тюремной больницы в военный госпиталь.

Впоследствии у третьего президента Грузии Михеила Саакашвили подтвердили синдром посттравматического стрессового расстройства. В пенитенциарном учреждении ему давали психотропные препараты.

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Автор: Виолетта Орлова