Информацию проверяют спасатели.

4 августа по Украине прокатилась волна сообщений о минированиях.

Глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш сообщил в Telegram, что в городе проводится эвакуация граждан с железнодорожного вокзала и Центрального универмага.

После проверки стало известно, что информация о заминировании не подтвердилась.

"Угроз не обнаружено. Граждане могут возвращаться на рабочие места", - добавил он.

После этого появились сообщения о заминировании Ровенской автостанции по улице Киевской, стоянки легковых автомобилей по улице Сагайдачной и привокзальной площади с железнодорожным вокзалом.

На место выехали экстренные службы, спасатели эвакуировали людей из зданий и близлежащих территорий, сообшают в ГСЧС в Ривненской области.

По данным Telegram-каналов, в Виннице поступила информация о возможном минировании Центрального рынка и ж/д вокзала. Также взрывчатку ищут на Центральном рынке в Кропивницком и на автовокзале, овощном рынке и ж/д вокзале Хмельницкого.

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