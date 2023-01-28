Вместе с мужчиной, который изображал из себя женщину, также задержали еще двух уклончивых.

Украинские пограничники задержали на границе с Венгрией беглецов-уклонистов. Среди них был мужчина, изображавший из себя женщину.

"Вчера вечером в ходе реализации информации, предоставленной оперативниками Мукачевского отряда, пограничники отдела "Вилок" остановили возле границы трех мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска", - сообщает в Facebook Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Известно, что задержанные мужчины являются гражданами Украины, все они военнообязанные. Уклонист, притворявшийся женщиной, максимально старался перевоплотиться. Он был с маникюром и в женской одежде. Однако это все равно не помогло беглецу.

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"Незаконно покинуть территорию страны мужчины пытались во избежание мобилизации. На задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях предусмотреных ст. 204-1 Куоап "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направили в суд. Сейчас мужчин ждет встреча с работниками территориального центра комплектования", - добавили пограничники.

Уклонисты и беглецы

Недавно на Тернопольщине 31-летний житель Киева удивил полицию. Он пожаловался из-за того, что неизвестные лица завладели его средствами под предлогом изготовления документов для выезда за границу. Уклонист хотел убежать, однако его настигла карма.

Также осенью при попытке пересечения госграницы Украины задержали двух человек. Мужчин издал запах одеколона, именно по нему их обнаружили правоохранители. Кроме этого, еще один украинец пытался бежать в Молдову и упал в трехметровую ловушку. Из ямы его доставали пограничники.

20 января стало известно, что львовские пограничники разоблачили "многодетного отца" одним простым вопросом. Мужчина направлялся в Польшу и для проверки предоставил правоохранителям копии трех свидетельств о рождении детей. Он "посыпался" довольно эпично.

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