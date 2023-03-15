На Закарпатье в реке Тиса при попытке пересечь границу в Венгрию утонул мужчина родом из Николаевщины. Еще одного уклониста, который пытался бежать из страны, задержали.
Как отмечают в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы, во вторник, 14 марта, пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда во время патрулирования береговой отмели реки Тиса увидели двух мужчин, которые бежали в сторону границы с резиновой лодкой.
"Военнослужащие немедленно начали преследование правонарушителей. Те, в свою очередь, выбросили лодку и, проигнорировав законные требования пограничного наряда, начали убегать. Один из правонарушителей прыгнул в реку, другой попытался скрыться в зарослях, но был задержан нарядом. Подбежав к реке, пограничники услышали крик человека, звавшего на помощь. Мужчину в воде стремительно несло течение", – говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчину пытались догонять по берегу, однако густые кустарники вдоль реки препятствовали осуществлению спасательных мероприятий. Уже через несколько минут мужчина исчез из поля зрения пограничников. На место инцидента вызвали спасателей и полицию, однако проведенные ими первичные поисковые мероприятия результатов не дали.
"Правонарушителя, который прятался в зарослях, задержали. Он рассказал пограничникам, что они вдвоем намеревались переплывать Тису на лодке. Плавсредством их обеспечил неизвестный мужчина, которого они нашли через знакомых. Сам задержанный из Закарпатья, а его спутник приехал из Николаевщины. Это все, что знал тячевец о мужчине, который прыгнул в воду", – добавили в пресс-службе.
С организатором такого способа пересечения границы задержанный мужчина общался только по телефону. В день, когда мужчины должны были пересечь границу, организатор схемы сказал им спрятаться недалеко от границы и дождаться дальнейших указаний.
"После этого мужчина в маске принес им резиновую лодку и повел к реке, далее рукой указал направление движения и скрылся. За такой "сервис" задержанный должен был заплатить 3,5 тысячи долларов. Сейчас оперативники отряда выясняют круг всех лиц, причастных к переправке военнообязанных мужчин через границу. Поисковые мероприятия сегодня будут продолжены с привлечением водолазов", – говорится в публикации.
Пограничники отмечают, что с начала вторжения России в Украину в феврале прошлого года это уже 14 случай гибели уклониста в водах Тисы. Еще три нарушителя границы погибли на участке Мукачевского пограничного отряда в горах при попытке незаконно попасть в Румынию.
"В целом в течение последних суток в рамках оперативно-профилактических мероприятий "Март-2023" пограничники Мукачевского отряда задержали 11 нарушителей границы", – отметили в управлении.
Инциденты с уклонистами
В Одесской области четверо мужчин призывного возраста пытались уехать в Молдову. Жители Сумщины, Донетчины и города Кропивницкий планировали выехать из страны на такси.
В январе на границе с Венгрией задержали мужчину, который пытался бежать из страны. Ради этого он изображал из себя женщину.
Ранее незаконно пересечь границу с Молдовой пытался житель Запорожской области. Однако мужчина упал в трехметровую ловушку, поэтому ему пришлось звать пограничников на помощь.