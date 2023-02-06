Адвокат назвал критерии, по которым компании могут бронировать работников.

27 января Кабмин утвердил новый порядок бронирования военнообязанных работников от мобилизации. Предприятие может забронировать до 50% работников.

Адвокат Андрей Новак в эфире "Сніданку з 1+1" объяснил, каким компаниям разрешат бронирование, как оно работает, на кого распространяется. По его словам, возможность забронировать сотрудников предоставили и частным компаниям, которые не относятся ни к оборонной сфере, ни к государственным учреждениям или организациям.

Новак назвал критерии, по которым компании могут бронировать работников:

это должны быть компании-крупные налогоплательщики;

поступления из-за рубежа в валюте должны быть не менее 32 млн евро;

средняя заработная плата должна быть на предприятии не ниже, чем по региону за отчетный период;

компания должна иметь критическое значение для обеспечения потребностей населенного пункта;

это могут быть резиденты Дія.City.

Отмечается, что должны совпасть три фактора в этой категории.

Адвокат объясняет, что в идеале Территориальный центр комплектования и соцподдержки должен быть проинформирован, что определенный сотрудник компании уже забронирован.

А если вручают повестку забронированному работнику, он сразу показывает документ об этом. Тогда либо представители военкомата отпускают человека, либо просят приехать в ТЦК для обновления учетных данных.

Как работодатель бронирует 50% работников?

Новак говорит, что это определяется по усмотрению работодателя. Какую категорию работников считает важным, ту и бронирует.

Призыв в Украине и бронирование

После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украине было введено военное положение и мобилизация.

В конце января 2023-го года Кабмин утвердил порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения, а также порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

В правительстве объясняли, что предприятие имеет возможность забронировать военнообязанных работников двумя способами: по списку профессий или по списку сотрудников.

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