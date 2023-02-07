Решение поддержали 348 народных депутатов.

Верховная Рада продлила на 90 дней действие военного положения и мобилизации.

Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк. "Парламент одобрил закон №8419 Указы президента о продлении срока действия военного положения. "За" - 348 (голосов). Действие будет продлено с 19 февраля 2023 года и продлится снова 90 дней", - отметил Железняк.

Он напомнил, что это уже шестое голосования за военное положение с начала войны.

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До этого Рада уже одобряла подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.

Военное положение и мобилизация в Украине

24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение, с тех пор срок его действия продлевали. Последний раз это произошло 16 ноября 2022 года, когда Верховная Рада утвердила указ президента о продлении срока действия военного положения в Украине на 90 дней - до 19 февраля. Также тогда парламент продлил срок действия всеобщей мобилизации.

Во время всеобщей мобилизации призваться на военную службу могут все военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для получения отсрочки или исключения из воинского учета.

На время действия военного положения в Украине военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за пределы страны, кроме некоторых исключений. Также ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. Устанавливается комендантский час.

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