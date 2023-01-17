Пересечь границу в темноте решил житель Запорожской области.

В Одесской области при попытке незаконно добраться до Молдовы украинец упал в трехметровый ров. Он не мог самостоятельно выбраться, а потому звал на помощь пограничников.

"Вчера вечером пограничникам Белгород-Днестровского отряда поступила информация о том, что вблизи границы слышны крики о помощи. К месту происшествия сразу отправился наряд отдела "Староказачье", который обнаружил мужчину, который выглядывал из инженерного рва и умолял вытащить его", - сообщили УНИАН в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления ГПСУ.

Отмечается, что правоохранители сразу помогли ему выбраться. Напуганный и растерянный нарушитель рассказал, что он хотел незаконным способом добраться до Республики Молдова из-за ограничений в пересечении границы. Однако попасть в "ловушку" он не рассчитывал.

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Украинец пояснил, что за трансфер до границы заплатил неизвестному 3 тыс. долл. Далее, следуя в направлении украинско-молдавской границы в обход пунктов пропуска, он в темноте упал в ров, который пограничники оборудовали как инженерное заграждение.

"Оттуда он не смог выбраться самостоятельно, поскольку глубина рва кое-где достигала трех метров. В темноте 44-летний мужчина услышал, что в ров затекает вода. Правонарушитель признался – поняв, что попал в переплет, очень испугался и начал звать на помощь", - говорится в сообщении.

Беглецы и уклонисты

Ранее УНИАН уже сообщал, что СБУ пресекла схему выезда мужчин за границу, к которой причастен депутат. Организаторы нелегального трафика оформляли уклонистов в ряды одной из благотворительных организаций, которую возглавляет депутат Черниговского горсовета.

В конце декабря в Карпатах потерялась группа мужчин, которые хотели сбежать из Украины. К их поискам привлекали вертолетную авиацию по обе стороны границы. Также стало известно, что в Молдове задержали организаторов схемы по незаконному пересечению границы для уклонистов. А в Одесской области трое молодых мужчин пытались попасть в Молдову. Когда их задержали, они рассказали, что якобы искали отару овец.

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