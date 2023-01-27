В случае нарушения учета гражданам грозит административная и уголовная ответственность.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину в нашей стране было введено военное положение и объявлена мобилизация. Мужчины должны были в определенный законодательством срок стать на воинский учет. В случае нарушения учета им грозит административная и уголовная ответственность.

Как объясняют в правозащитной организации "Юридическая сотня", военнообязанные, нарушающих правила воинского учета, привлекаются к ответственности в соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Административная ответственность наступает, когда гражданин не выполнил свои обязательства, определенные порядком ведения воинского учета, в частности, в приложении № 2. К таким нарушениям, в частности, относятся такие:

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гражданин не явился по вызову в военкомат (далее – ТЦК и СП) без уважительных причин. Речь идет о вызове для уточнения учетных данных, прохождения медкомиссии;

гражданин не сообщил ТЦК и СП об изменении места жительства или учетных данных и тому подобное.

Отмечается, что в таком случае военнообязанные должны оплатить административный штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 – 1700 гривен). Решение о наложении штрафа принимает руководитель ТЦК и СП.

В то же время правозащитники обращают внимание на то, что неявку в ТЦК и СП после надлежащего получения повестки о мобилизации будут квалифицировать как уклонение от мобилизации. Это нарушение влечет за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса. Нарушителям грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.

Если военнообязанный не состоит на воинском учете и уклоняется от него, после первого предупреждения от руководителя ТЦК и СП может наступить уголовная ответственность по статье 337 Уголовного кодекса. При этом, по словам юристов, законодательство не определяет форму соответствующего уведомления.

В таком случае штраф составит от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 – 8500 гривен). Отмечается, что вместо штрафа суд может назначить исправительные работы до одного года.

Мобилизация в Украине: последние новости

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач объяснил, что прежде всего в Украине мобилизуют тех, кто может работать с новыми образцами вооружения, которые предоставлены западными партнерами. Он подчеркнул, что мобилизация началась 24 февраля прошлого года и постоянно продолжается, никаких волн мобилизации нет.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как выбирают мужчин во время мобилизации для набора пехоты. Главным требованием является хорошая физическая подготовка.

В то же время юрист-волонтер Владислав Зайцев напомнил, что в украинском законодательстве нет перечня мест, где могут вручать повестки, поэтому это может проводиться представителями военкомата где угодно – от рабочего места до метро.

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