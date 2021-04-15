В Одессе неизвестные облили красной краской памятный знак воинам АТО, расположенный возле здания Одесской областной государственной администрации.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, мемориальный знак облили краской этой ночью.
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Сейчас в рамках производства, начатого по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, правоохранители устанавливают причастных к указанному преступлению.
Вышеназванный памятный знак расположен с тыльной стороны административного здания Одесской областной государственной администрации. В этом месте власти планируют создать сквер современной истории Украины.
Напомним, 1 апреля в Одессе неизвестные облили фекалиями памятный знак воинам АТО.
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