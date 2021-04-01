Знак расположен возле Одесской ОГА.

В Одессе неизвестные облили фекалиями памятный знак защитникам независимости Украины.

Об этом в Facebook сообщил участник АТО Валерий Пузик.

«Утро. Сегодня. Памятный знак погибшим воинам АТО в Одессе неизвестные облили фекалиями», - написал Пузик.

Он пояснил журналистам, что случайно увидел испачканный мемориальный знак, когда проходил мимо.

Одессит также разместил в социальных сетях соответствующее фото.

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Вышеназванный памятный знак расположен с тыльной стороны административного здания Одесской областной государственной администрации. В этом месте власти планируют создать сквер современной истории Украины.

Как сообщал УНИАН, к 30-летию Независимости Украины в Одессе возле здания ОГА планируют создать сквер современной истории страны. Он будет располагаться на площади более 11 тыс. кв. м, ограниченной ул. Канатной, проспектами Гагарина и Шевченко, а также микрорайоном жилой застройки.

На данном участке планируется разместить мемориалы памяти защитникам независимости Украины и Героям Небесной сотни.

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Автор: Лариса Козовая