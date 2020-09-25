Обновленная информация: Официальные данные о падении самолета на Харьковщине: 18 погибших и двое тяжело раненых

По информации от источников УНИАН, на борту упавшего под Харьковом самолета летели семь человек - пилот, трое курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, трое помощников. Сообщается, что никто из них не выжил.

УНИАН пытается получить официальную информацию.

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Автор: УНИАН