В Чугуеве упал самолет / фото УНИАН
Обновленная информация: Официальные данные о падении самолета на Харьковщине: 18 погибших и двое тяжело раненых
По информации от источников УНИАН, на борту упавшего под Харьковом самолета летели семь человек - пилот, трое курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, трое помощников. Сообщается, что никто из них не выжил.
УНИАН пытается получить официальную информацию.
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