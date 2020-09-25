Сегодня в 20:50 вблизи г. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины военной части А-4104 с последующим возгоранием. На борту самолета находилось 23 человека (5 членов экипажа и 18 курсантов). По данным ГСЧС Украины, по состоянию на 21: 45 18 погибших и двое тяжело раненых.

Об этом сообщает сайт МВД.

На самолете находились военные летчики и курсанты университета Воздушных сил имени И. Кожедуба.

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Автор: Тарас Сидоржевский