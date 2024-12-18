Его подозревают в содействии деятельности российских онлайн-казино на территории Украины.

Задержан председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудой, которого подозревают в содействии деятельности российских онлайн-казино в Украине.

Об этом УНИАН сообщили информированные источники в правоохранительных органах.

"Его подозревают в содействии деятельности российских онлайн-казино на территории Украины", - отметили источники.

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Рада поддержала усиление контроля за игорным бизнесом

Как сообщал УНИАН, 4 декабря Верховная Рада поддержала усиление контроля за игорным бизнесом, предусматривающее, в частности, запрет на рекламу азартных игр. Инициативу поддержали 239 депутатов.

Согласно законопроекту:

будет ликвидирован КРАИЛ и создан вместо него (до 1 апреля 2025 года) новый уполномоченный орган;

внедряется механизм, который ограничит доступ к нелегальным игорным веб-сайтам и мобильным приложениям;

запрещается реклама азартных игр (кроме нескольких исключений);

запрещаются спекуляции на тему войны и волонтерства в рекламных целях;

запрещается получение лицензии для лиц, которые были владельцами или должностными лицами игорных компаний, имеющих налоговый долг или долг по уплате лицензий;

расчеты при проведении азартных игр можно будет осуществлять только в денежной форме, с помощью текущих счетов в банках;

вводится запрет на спонсорство (кроме спонсорства в спорте);

под большинство ограничений игорного бизнеса теперь подпадают и лотереи;

иностранные субъекты с соответствующим опытом смогут получать лицензии на проведение государственных лотерей;

уточняются нормы относительно обязательного использования игорным бизнесом регистратора расчетных операций (РРО);

уточняются нормы о невозможности получить лицензию для лиц, связанных со страной-агрессором и тому подобное.

Кроме этого, инициатива запрещает предлагать возмещение расходов для участия в азартных играх, а также предлагать бесплатные бонусы вместо внесения ставки.

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