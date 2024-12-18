Задержан председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудой, которого подозревают в содействии деятельности российских онлайн-казино в Украине.
Об этом УНИАН сообщили информированные источники в правоохранительных органах.
"Его подозревают в содействии деятельности российских онлайн-казино на территории Украины", - отметили источники.
Рада поддержала усиление контроля за игорным бизнесом
Как сообщал УНИАН, 4 декабря Верховная Рада поддержала усиление контроля за игорным бизнесом, предусматривающее, в частности, запрет на рекламу азартных игр. Инициативу поддержали 239 депутатов.
Согласно законопроекту:
- будет ликвидирован КРАИЛ и создан вместо него (до 1 апреля 2025 года) новый уполномоченный орган;
- внедряется механизм, который ограничит доступ к нелегальным игорным веб-сайтам и мобильным приложениям;
- запрещается реклама азартных игр (кроме нескольких исключений);
- запрещаются спекуляции на тему войны и волонтерства в рекламных целях;
- запрещается получение лицензии для лиц, которые были владельцами или должностными лицами игорных компаний, имеющих налоговый долг или долг по уплате лицензий;
- расчеты при проведении азартных игр можно будет осуществлять только в денежной форме, с помощью текущих счетов в банках;
- вводится запрет на спонсорство (кроме спонсорства в спорте);
- под большинство ограничений игорного бизнеса теперь подпадают и лотереи;
- иностранные субъекты с соответствующим опытом смогут получать лицензии на проведение государственных лотерей;
- уточняются нормы относительно обязательного использования игорным бизнесом регистратора расчетных операций (РРО);
- уточняются нормы о невозможности получить лицензию для лиц, связанных со страной-агрессором и тому подобное.
Кроме этого, инициатива запрещает предлагать возмещение расходов для участия в азартных играх, а также предлагать бесплатные бонусы вместо внесения ставки.