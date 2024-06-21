Соответствующая мера позволит минимизировать риски для безопасности и стабильности финансовой системы.

Национальный банк вводит запрет на использование кредитных средств для участия в азартных играх.

"Национальный банк Украины с 22 июня 2024 года вводит запрет на проведение платежных операций клиентов на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх за счет средств, полученных на условиях кредита", - говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что соответствующая мера позволит минимизировать риски для безопасности и стабильности финансовой системы, уменьшит негативные последствия функционирования сферы азартных игр в сети Интернет, будет способствовать защите прав потребителей и развитию ответственного потребительского кредитования.

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Решение по онлайн-казино и азартным играм в Украине

В апреле президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете. Таким образом, в Украине ограничат деятельность онлайн-казино.

Верховная Рада готовит новый законопроект об азартных играх, в первом чтении он был принят в апреле По словам народного депутата Ярослава Железняка, законопроект, в частности, ликвидирует Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, создает более жесткие ограничения по рекламе и убирает "любые упоминания военных, чтобы не манипулировали этим в рекламе".

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