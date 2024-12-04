Согласно законопроекту, комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) будет ликвидирована.

Верховная Рада поддержала усиление контроля за игорным бизнесом, предусматривающее, в частности, запрет рекламы азартных игр. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

"Проголосован в целом законопроект #9256д об усилении контроля на игорном рынке", - сообщил он в своем Телеграмм-канале. По словам Железняка, инициативу поддержали 239 депутатов.

Согласно законопроекту:

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- Будет ликвидирован КРАИЛ и создан вместо него (до 1 апреля 2025 года) новый уполномоченный орган;

- Внедряется механизм, который ограничит доступ к нелегальным игорным веб-сайтам и мобильным приложениям;

- Запрещается реклама азартных игр (кроме нескольких исключений);

- Запрещаются спекуляции на тему войны и волонтерства в рекламных целях;

- Запрещается получение лицензии для лиц, которые были владельцами или должностными лицами игорных компаний, имеющих налоговый долг или долг по уплате лицензий;

- Расчеты при проведении азартных игр можно будет осуществлять только в денежной форме, с помощью текущих счетов в банках;

- Вводится запрет на спонсорство (кроме спонсорства в спорте);

- Под большинство ограничений игорного бизнеса теперь подпадают и лотереи;

- Иностранные субъекты с соответствующим опытом смогут получать лицензии на проведение государственных лотерей;

- Уточняются нормы относительно обязательного использования игорным бизнесом регистратора расчетных операций (РРО);

- Уточняются нормы о невозможности получить лицензию для лиц, связанных со страной-агрессором;

- Вводятся лимиты по расходам и времени игры, а также обязательные перерывы;

- Внедряются "контрольные закупки" во время проверок с видеофиксацией;

- Запрещается принимать ставки в кредит или с последующей оплатой.

Кроме этого, инициатива запрещает предлагать возмещение расходов для участия в азартных играх, а также предлагать бесплатные бонусы вместо внесения ставки.

Игорный бизнес в Украине - главное

Ранее УНИАН писал, что в августе глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев сообщил, что за 7 месяцев этого года игорный бизнес заплатил более 9,5 млрд гривен налогов. Это почти втрое больше прошлогодних показателей.

Гетманцев добавил, что игорный бизнес выступает одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Также летом сообщалось, что с начала этого года количество украинцев, страдающих игорной зависимостью, увеличилось вдвое.

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