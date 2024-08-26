Цель террористов - энергетическая и гражданская инфраструктура региона.

Сегодня утром российская армия нанесла ракетный удар по Одесской области, ранены четыре человека, среди них - ребенок. Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Утром враг совершил ракетный удар по Одесской области. Цель террористов - энергетическая и гражданская инфраструктура региона. В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них - 10-летний мальчик", - отметил Кипер.

По его словам, трое пострадавших, в том числе и ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Как добавил чиновник, в результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта. Также в Одесском районе есть сбои в электроснабжении.

Кипер уверяет, что все соответствующие службы сейчас работают на местах - устраняют последствия атаки россиян.

В соцсетях очевидцы сообщают о возгорании около 40 автомобилей.

Обновлено в 12:55. Впоследствии стало известно, что в результате массированной ракетной атаки по Одесской области пострадали семь человек. По данным регионального главка Нацполиции, среди раненых есть три ребенка – мальчики 10-ти и 7-ми лет и 10-летняя девочка. Информация о количестве потерпевших уточняется.

Правоохранители фиксируют последствия вражеской атаки, собирают доказательства военного преступления РФ, опрашивают граждан, оказывают им необходимую помощь, обеспечивают правопорядок и регулируют движение вокруг.

Атака на Украину 26 августа - подробности

Армия РФ с ночи атакует Украину "Шахедами", а рано утром враг запустил еще и ракеты с бомбардировщиков и кораблей, находящихся в Черном море. В результате атаки повреждены энергетические объекты, есть погибшие и раненые. В частности, в Луцке произошло попадание в жилую пятиэтажку, где погиб человек. Также известно о погибших в Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях.

По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля, в результате российской массированной атаки пострадали 15 областей.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что после новой атаки россиян ситуация в украинской энергетике оценивается как сложная. Введен режим экстренных отключений электроэнергии.

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