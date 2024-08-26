На данный момент известно об одном погибшем человеке.

В Луцке в результате утренней вражеской атаки поврежден многоквартирный дом и объект инфраструктуры.

Об этом сообщил луцкий городской председатель Игорь Полищук. "В результате вражеской атаки в Луцке поврежден многоквартирный дом. Детали относительно пострадавших уточняются", - написал он в Telegram около 8.45 утра.

Чуть позже он написал, что снова был взрыв в Луцке. После чего проинформировал, что в результате атаки поврежден объект инфраструктуры в городе. "Сейчас есть информация об одном погибшем", - отметил Полищук.

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В ГСЧС сообщили, что уже ликвидировали последствия очередной российской атаки и обнародовали фото.

"Около 8:30 утра произошло попадание в многоквартирный жилой дом на одном из проспектов города. В результате этого было повреждено здание и имущество граждан. Спасатели оперативно ликвидировали последствия горения и разрушений конструкций в квартире", - говорится в сообщении.

Спасатели оказали помощь жителям для эвакуации в безопасное место.

Массированный удар по Украине

Сейчас продолжается массированная комбинированная атака россиян по Украине. Под ударом в частности критическая и энергетическая инфраструктура в различных областях. Враг применил для ударов ракеты и ударные БПЛА. Сейчас в Украине введены экстренные отключения света из-за ситуации, сложившейся в энергетике страны во время продолжающейся атаки РФ.

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