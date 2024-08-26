В настоящее время известно, что в Луцке и Днепропетровской области есть по одному погибшему.

В результате массированной комбинированной атаки оккупантов на Украину в настоящее время известно о двух погибших и пяти раненых людях.

В частности, по данным мэра Луцка Игоря Полищука, сегодня утром оккупанты попали в жилую пятиэтажку, в результате чего уже известно об одном погибшем человеке.

По данным председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова, в результате атаки в области также погиб человек. "Россияне убили гражданского человека в Запорожском районе. Враг нанес удар рядом с частным домом. Погиб мужчина", - поделился деталями глава ОГА.

Видео дня

Кроме того, как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, утром агрессор массированно атаковал область. Взрывы прогремели в Днепровском и Криворожском районах. "К сожалению, без последствий вражеский террор не обошелся. Предварительно, есть один погибший, 69-летний мужчина. Произошло несколько возгораний. В частности, пожар в дачном доме. Информацию уточняем", - сообщил он.

Напомним, сегодня утром также стало известно, что оккупанты ударили по промышленному объекту на Полтавщине. Председатель ОВА Филипп Пронин сообщил, что враг попал по промышленному объекту, в результате чего ранения получили 5 человек.