Ранее сообщалось, что россияне выпустили по Украине ракеты в дополнение к "шахедам".

Ситуацию в украинской энергетике после новой атаки россиян эксперты оценивают как сложную. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Facebook.

"Враг снова терроризирует всю Украину ракетами. Под прицелом энергетика. Враг не оставляет планов лишить украинцев света. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии. Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", - написал министр.

Удар по украинской энергетике - что известно

Еще с ночи россияне начали атаковать украинскую территорию дронами типа "шахед", а утром они стали использовать и ракеты. Запуски проводили как с бомбардировщиков, так и с носителей, находящихся в Черном море.

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Целями ударов РФ стали объекты энергетической инфраструктуры. Взрывы слышали во многих украинских городах. Сообщалось о нескольких погибших, в частности, в Запорожской и Днепропетровской области.

Удары привели к отключениям света в разных регионах страны. В некоторых из них также фиксируют проблемы с водоснабжением.

В свою очередь начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в столице из-за обесточивания решили развернуть "Пункты несокрушимости".

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