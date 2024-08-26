В Украине объявлена воздушная тревога: более десятка Ту-95МС запускают ракеты

В Черном море дежурят корабли с "Калибрами".

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Оккупанты выпустили по Украине ракеты.

В настоящее время известно, что в Винницкой области, Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы. Кроме того, местные паблики сообщают о взрывах в Днепре и Запорожье.

По состоянию на этот час 11 российских бомбардировщиков Ту-95МС находятся на пусковых рубежах в Каспийском море. Пока без пусков.

Видео дня

"Калибры" в море.

"Шахеды" в небе.

МиГ-31К в небе.

Как сообщили Военно-морские силы, по состоянию на сейчас в Черном море 4 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 28 ракет.

При этом, по данным Воздушных сил, в настоящее время вражеские БПЛА находятся в ряде украинских областей. В частности, это Волынская, Киевская, Житомирская, Винницкая, Сумская, Черниговская, Полтавская, Николаевская, Черкасская, Днепропетровская и Харьковская области.

"Несколько групп вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении юга", - добавили в Воздушных силах.

К настоящему времени стало известно о взлете 6 бортов Ту-22М3 с "Шайковки" Калужской области. "В воздухе 6 самолетов Ту-22М3!",- подтвердили в Воздушных силах.

Ракетные удары оккупантов:

25 августа враг ударил по Краматорску, в результате чего пониб британский журналист, еще четверо его коллег получили ранения. В эпицентре вражеской атаки было повреждено здание отеля и жилые дома.

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