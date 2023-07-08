Он не признает своей вины, утверждают родные пострадавшего.

Офицера, который избил солдата на Львовщине, взяли под стражу с правом внесения залога в 200 тыс грн. Об этом сообщила сестра потерпевшего Марта Матвеишин в Facebook.

Она отметила, что 6 июля 2023 г. офицеру Ивану Зазульчаку было вручено подозрение, а на следующий день, 7 июля состоялся суд на основании ходатайства следователя и прокурора о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Суд удовлетворил ходатайство частично, определил Зазульчаку Ивану Васильевичу возможность внести залог в размере 200 000 грн. По состоянию на этот час преступник в СИЗО, но он выйдет в понедельник .... Эта падлюка не должна быть на свободе, ехать в часть, ходить, есть, спать, отдыхать, более того, угрожать свидетелям, запугивать их и тд", - написала сестра.

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По ее словам, Зазульчак не признает своей вины.

"Он думает, что откупится от всего и уверенно в этом себя ведет", - добавила Матвиишн.

Избиение солдата на Львовщине

Как сообщал УНИАН, в конце июня родственники военслужащего из Львова заявили о его избиении капитаном, в результате чего солдат едва не погиб. Тогда Марта Матвеишин сообщила, что ее брат Назар, приехавший на ротацию, вдруг попал в военный госпиталь, где врачи обнаружили сильные повреждения внутренних органов.

Сестра сообщила, что по словам Назара, его избил капитан Иван Зозульчак, который совершает такие избиения подчиненных на постоянной основе "для профилактики". Она сообщила, что родные обратились в правоохранительные органы в связи с этим инцидентом.

Вчера Государственное бюро расследований сообщило, что офицеру, который в июне избил солдата на Львовщине, объявлено о подозрении в превышении служебных полномочий.

Отмечается, что избиение произошло вечером 24 июня. В результате удара у солдата диагностировали закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы. Пострадавший уже перенес операцию и до сих пор находится на лечении.

Избиение произошло из-за того, что подчиненный офицера справлял естественную нужду неподалеку от палатки на полигоне. Так старший по званию хотел повысить собственный авторитет среди военнослужащих, информировало ГБР.

Офицеру сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит заключение на срок до 12 лет.

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