Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией - превышение военным лицом власти.

Родственники военслужащего из Львова заявили о его избиении капитаном, в результате чего солдат едва не погиб. Об этом говорится в сообщениях сестры потерпевшего Марты Матвиишин в Facebook.

"Мой брат, солдат, Матвиишин Назар, едва не погиб. Но произошло это не в самых горячих точках, а на ротации (в которую приехал несколько дней назад). Назар попал во Львовский военный госпиталь с диагнозом острый аппендицит, однако в ходе операции, врачами выявлены сильные повреждения внутренних органов", - написала она, обнародовав фото заключения врачей.

Как сообщается, у бойца произошло внутреннее кровоизлияние вследствие разрыва печени.

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"Моего брата избил его капитан, Зозульчак Иван. По словам брата, это не единичный случай, а избиения происходят на постоянной основе "для профилактики", - отметила Матвиишин.

Она сообщила, что родные обратились в правоохранительные органы в связи с этим инцидентом.

Издание ZAXID.NET информирует, что Государственное бюро расследований уже расследует избиение 30-летнего военнослужащего Государственной пограничной службы Назара Матвиишина на полигоне на Сокальщине.

Со ссылкой на специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона сообщается, что по факту избиения солдата открыто уголовное производство.

"По указанному факту зарегистрировано уголовное производство с предварительной правовой квалификацией ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий)", – рассказала пресс-секретарь Военной прокуратуры Юлия Шевченко.

Расследование дела осуществляет ГБР при процессуальном руководстве военной прокуратуры. В ГБР уточнили ZAXID.NET, что по делу проводят неотложные следственные действия на территории воинской части, опрашивают свидетелей а также потерпевшего, который находится в госпитале. Виновнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Редакция связалась сегодня вечером с Мартой Матвиишин с вопросами относительно хода расследования дела, возможного задержания капитана, применившего силу, а также состояния военнослужащего.

На это сестра потерпевшего ответила, что пока никого не задерживали. "Только завтра будут выезжать в часть", - уточнила Матвиишн.

Относительно длительности лечения брата отметила: "Точно 21 день минимум".

Избиение военнослужащих в Украине - детали

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении офицеру, который избил солдата срочной службы в Ивано-Франковске. Наказанием за этот проступок может стать лишение свободы на срок до 12 лет.

На Волыни расследуется дело о физическом насилии офицера над солдатом. Пострадавшего нашли спустя сутки после инцидента. Он получил черепно-мозговую травму, гематомы и перелом носа.