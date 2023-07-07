Избиение произошло из-за того, что подчиненный офицера справлял естественную нужду возле палатки на полигоне.

Офицеру, который в июне избил солдата во Львовской области, объявлено о подозрении в превышении служебных полномочий. Об этом сообщает теруправление Государственного бюро расследований во Львове.

Отмечается, что избиение произошло вечером 24 июня.

"Установлено, что офицер ударил солдата, когда увидел, что тот справляет нужду под открытым небом – недалеко от палатки. Так он хотел научить подчиненного правилам поведения и повысить собственный авторитет среди военнослужащих", - говорится в сообщении.

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В результате удара у солдата диагностировали закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы. Пострадавший уже перенес операцию и до сих пор находится на лечении.

В ГБР добавили, что об избиении на горячую линию ведомства сообщила сестра пострадавшего военнослужащего.

Офицеру сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит заключение на срок до 12 лет.

Подробности избиения военнослужащего во Львовской области

В конце июня стало известно об избиении на полигоне во Львовской области военнослужащего Государственной пограничной службы Назара Матвиишина. Об этом в соцсети сообщила его сестра Марта Матвиишин.

По ее словам, от полученных травм брат едва не умер. У него произошло внутреннее кровоизлияние вследствие разрыва печени.

Она обвинила в избиении брата капитана Ивана Зазульчака.

По данному факту правоохранители зарегистрировали уголовное производство и начали расследование.

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