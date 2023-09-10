Еще трое девочек доставлены в больницу.

В субботу, 9 сентября, в курортной зоне Одессы во время пожара в жилом доме сильно пострадал мужчина и четверо детей.

Как сообщила пресс-служба регионального главка ГСЧС в Одесской области, в 17:10 в службу "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице 3-я линия Марии Демченко. По прибытию на место вызова было установлено, что горит двухэтажный жилой дом.

Пожар ликвидирован примерно в 17:50 на площади 80 кв. м.

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"Пострадали 5 человек, двое из которых - отец, 1972 года рождения, и дочь, 2019 года рождения, в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение. Также трое девочек, 2013, 2017 и 2007 годов рождения обратились к медикам самостоятельно и доставлены в больницу. Их состояние здоровья - средней тяжести", - рассказали спасатели.

Вероятная причина возгорания - аварийный режим работы зарядного устройства аккумуляторной батареи.

На месте происшествия с родственниками пострадавших работали психологи ГСЧС. Огонь тушили 5 единиц пожарной техники и 19 спасателей.

Как сообщал УНИАН, в Одессе возник масштабный пожар на полях сращения, во время которой смерч прошел сквозь огонь. В частности, было установлено возгорание камыша на ориентировочной площади 1500 кв. м. Существовала угроза распространения пламени на жилые дома. Во время пожара через огонь прошел смерч - это необычное событие спасатели зафиксировали на видео.

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