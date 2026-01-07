Находимся в нулевом варианте: эксперт о проблемах РФ с личным составом

Россия не способна быстро нарастить стратегический резерв без мобилизации, считает Попович.

Сейчас рекрутинг российской армии "едва перекрывает" потери на фронте. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный обозреватель Денис Попович.

"Плюс-минус ноль у них есть. Они удовлетворяют потребности армии за счет рекрутинга и набора людей в ряды ВС РФ. Но не могут создать решительное преимущество. Поэтому сейчас мы находимся в нулевом варианте. И вопрос стоит в том, чтобы мы смогли этот нулевой вариант пройти и попытаться сделать так, чтобы этих потерь было больше, чем РФ способна себе набирать людей", - сказал Попович.

Он отметил, что при существующих условиях для России невозможно резко создать стратегический резерв и нарастить численность ВС РФ. По словам эксперта, для этого Москве надо объявлять мобилизацию.

"Та самая мобилизация, которую они провели в 2022 году. Пока они избегают этого варианта. Они пытаются подключить другие инструменты. Это резервисты. Перед новым годом Путин подписал соответствующий приказ, он призывает резервистов, чтобы они обеспечивали защиту критически важных объектов. А мы понимаем, что это будут контракты на следующий день", - добавил Попович.

Эксперт также отметил, что в России изменили правила срочной службы. И если раньше набор срочников происходил осенью и весной, то с 2026 года призыв будет длиться весь год.

"Это опять же потенциальные контрактники. Таким образом они будут пытаться пополнять свои войска. Но без мобилизации вряд ли они смогут создать решительное преимущество", - пояснил Попович.

Нехватка личного состава в РФ: что известно

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что с начала 2025 года Силы обороны Украины уничтожили или ранили более 418 тысяч российских захватчиков. Кроме того, украинские защитники сожгли 1816 танков и 3806 бронированных боевых машин РФ.

В то же время экс-глава ГУР Кирилл Буданов ранее заявил, что по состоянию на начало декабря Россия мобилизовала 403 тысячи человек. Также он отметил, что в планах Москвы на 2026 год - набрать в армию 409 тысяч человек.

