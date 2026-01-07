Фильм 'Горничная' получит продолжение

Эта лента уже получила много положительных отзывов.

Нашумевший американский триллер "Горничная" (The Housemaid), где главные роли сыграли Сидни Суини и Аманда Сейфрид, будет иметь продолжение.

Напомним, что эта лента совсем недавно вышла на большие экраны, однако уже получила немалый финансовый успех. Как пишет издание Variety, она собрала 133 миллиона долларов за первые две с половиной недели проката. Поэтому создатели "Горничная" решили объявить о следующей части под названием "Секрет горничной. Он будет основан на втором романе трилогии писательницы Фриды Мак-Фадден.

"Как по мировым кассовым сборам, так и по отзывам в социальных сетях, очевидно, что зрители положительно отреагировали на совершенно уникальный опыт "Горничной" и хотят знать, что будет дальше... Мы верили в эту историю с самого начала, и мы чрезвычайно рады воплотить следующую главу истории Милли на экране", - заявил глава киногруппы Lionsgate Адам Фогельсон.

Кстати, медиакомпания Lionsgate планирует начать производство уже в этом году. Актрисы Сидни Суини и Аманда Сейфрид снова появятся в своих ролях.

О чем фильм "Горничная" (The Housemaid)

В центре сюжета история молодой девушки с непростым прошлым Милли, которая устраивается на работу служанкой в богатую семью. Однако идеальная жена Нина и ее муж-бизнесмен Эндрю хранят немало опасных тайн.

