Бужинская публично обратилась к 19-летней дочери и показала, как она выглядит сейчас

Артистка поздравила девушку с праздником.

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская впервые за долгое время показала свою старшую дочь.

Сегодня, 7 января, девушка празднует свой день рождения. Елене исполнилось 19 лет. По случаю праздника звездная мамочка поздравила именинницу в Instagram.

"Моя дорогая доченька Леночка! Поздравляю тебя с твоим 19-м днем рождения! Ты стала на год взрослее, красивой и самостоятельной", - отметила Екатерина.

Видео дня

Певица также написала немало пожеланий дочери и опубликовала фото Лены маленькой и сейчас.

"Желаю тебе, моя родная, крепкого здоровья, неземного счастья, благополучия и неожиданной удачи. Пусть твоя жизнь будет наполнена яркими красками, незабываемыми ощущениями, прекрасными воспоминаниями и только положительными эмоциями. Желаю тебе, моя дочь, быть желанной и любимой, а также реализоваться в жизни и стать самодостаточной и успешной. Пусть на твоем жизненном пути встречаются только верные друзья и добрые, честные люди, а невзгоды, проблемы и трудности обходят стороной. Ты - лучшая дочь на свете, и я горжусь твоими достижениями. Очень тебя люблю", - добавила артистка.

К слову, Бужинская мать троих детей. Кроме Елены, она также воспитывает 9-летних двойняшек Дмитрия и Екатерину вместе с мужем - болгарским бизнесменом Димитром.

Напомним, ранее Екатерина Бужинская перенесла серьезную операцию из-за контактной линзы.

Вас также могут заинтересовать новости: