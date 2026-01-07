Украину скует льдом и завалит снегом: объявлен І уровень опасности (карта)

Также во многих областях сегодня будет густой туман.

7 января погода в Украине будет с гололедом, снегом и туманом, из-за чего объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"7 января на Закарпатье и Прикарпатье значительный снег, в Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях туман, видимость 300-500 метров", - говорится в прогнозе.

Кроме этого, на дорогах западных, северных и Винницкой области образуется гололедица.

Видео дня

В указанных областях на сегодня объявлен І уровень опасности, желтый.

Сегодня в Украине будет облачно.

В западных областях пройдет умеренный, на Закарпатье и Прикарпатье значительный снег. Температура ночью и днем здесь составит -2°...-7°.

В большинстве северных и Винницкой областях ожидается мокрый снег, местами с дождем. Кое-где гололед, налипание мокрого снега. Температура ночью и днем 0°...-5°.

На остальной территории днем пройдут умеренные дожди. Температура в течение суток 0°...+5°, в южной части ночью и днем +3°...+8°, а в Крыму потеплеет до +11°.

Кроме этого, в Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях будет наблюдаться туман, а в западных, северных и Винницкой областях на дорогах образуется гололедица.

Ветер будет по всей стране 5-10 м/с.

Вас также могут заинтересовать новости: