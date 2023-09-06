Необычное событие произошло во время пожара на полях фильтрации.

В Одессе произошел масштабный пожар, во время которого смерч прошел сквозь огонь.

Как рассказали журналистам в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, сейчас на ул. Хаджибейская дорога, на полях фильтрации, бушует пожар. "Сегодня в 15:29 разведкой установлено возгорание тростника на ориентировочной площади 1500 кв. м. Существует угроза распространения пожара из-за порывов ветра", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что спасатели пытаются обуздать пламя, пожар - на контроле.

В то же время в пресс-службе рассказали: только что во время этого пожара через огонь прошел смерч. Это необычное событие спасатели зафиксировали на видео. На видео можно увидеть, что смерч стал огненным.

Как уточнили в пресс-службе, когда спасатели прибыли на место пожара, было установлено, что существует угроза распространения огня на жилые дома.

"Сложность тушения заключается в отсутствии возможности проезда пожарно-спасательной техники к очагам возгораний и сильных порывах ветра. Спасателями проводится аэроразведка для понимания масштабов возгорания", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте пожара работают 15 спасателей, привлечено 4 единицы пожарной техники, от коммунального учреждения спасательно-водолазной службы Одесского городского совета - 1 единица пожарной техники и 4 представителей личного состава. Сейчас площадь пожара составляет более 1 га.

"Основными причинами таких пожаров является человеческий фактор - самовольное выжигание, неосторожное обращение с огнем или выброшенный окурок. К сожалению, граждане продолжают провоцировать такие пожары...", - отметили в пресс-службе.

Интересные новости о погоде - сегодня это стоит знать

Напомним, метеорологическое агентство ООН подчеркнуло, что Земля пережила самое жаркое лето в Северном полушарии, которое когда-либо наблюдалось.

Рекордным выдался август, который завершил сезон жестоких и смертельных температур - он был примерно на 1,5 градуса теплее среднего доиндустриального периода, что является порогом потепления, который мир старается не переходить.

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