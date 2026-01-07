Трамп потребовал от Венесуэлы выгнать из страны агентов России и Китая, - Axios

Согласно требованиям США, Венесуэла должна выгнать Китай, Россию, Иран и Кубу и разорвать экономические связи.

Администрация президента США Дональда Трампа требует от временного правительства Венесуэлы выгнать агентов Китая, России, Ирана и Кубы из страны, пишет Axios.

"США оказывают давление на Венесуэлу, требуя убрать из страны всех подозреваемых шпионов и других разведчиков из Китая, России, Кубы и Ирана. Этот шаг не распространяется на штатных дипломатов, и является последней попыткой администрации заставить страну выполнить требования США после проведенной на прошлой неделе операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро", - пишет издание.

Также, по данным источников ABC News, Венесуэла должна разорвать с этими четырьмя странами экономические связи и согласиться на эксклюзивное партнерство с США в области добычи нефти и отдавать предпочтение Америке при продаже тяжелой нефти.

По словам источника издания, госсекретарь Марко Рубио заявил законодателям на закрытом брифинге в понедельник, что, по его мнению, США могут заставить Венесуэлу пойти на эти шаги, поскольку ее существующие нефтяные танкеры переполнены. Рубио также сообщил законодателям, что, по оценкам США, у Каракаса осталось всего несколько недель, прежде чем он окажется в состоянии финансовой несостоятельности без продажи своих нефтяных запасов.

"Президент говорит о том, что намерен максимально использовать рычаги влияния на оставшиеся элементы в Венесуэле и обеспечить их сотрудничество с Соединенными Штатами путем прекращения нелегальной миграции, остановки потоков наркотиков, восстановления нефтяной инфраструктуры и принятия мер, которые будут справедливы для венесуэльского народа", – заявил один из представителей администрации.

Планы Трампа на Венесуэлу

Ранее Трамп заявил, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой. Он добавил, что его страна воюет с людьми, которые продают наркотики. Также президент США заявил, что в ближайшие 30 дней в Венесуэле не состоятся выборы, поскольку надо наладить ситуацию в этой стране.

Он добавил, что делами Венесуэлы на это время будут заниматься госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Гегсет, заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер и вице-президент Джей Ди Вэнс, а отвечать за все будет Трамп.

