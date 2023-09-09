Сейчас полиция разыскивает нападавшего, который скрылся с места происшествия сразу после нападения.

В Киеве вооруженный ножом мужчина напал на двоих детей и ранил одного из них. Сейчас правоохранители разыскивают нападавшего, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Событие произошло около 17:00 сегодня на улице Милютенко. По данным полиции, двое мальчиков 10 и 11 лет во время игры ставили палатку, когда к ним подошел незнакомец. Мужчина предложил ребятам помощь, но те отказались.

Тогда незнакомец напал на детей. Одному из мальчишек нападавший ранил руку ножом, другому порвал футболку. После этого мужчина сразу сбежал.

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Пострадавшего мальчика госпитализировали. Полиция разыскивает нападавшего, задействованы оперативники уголовного розыска и патрульные полицейские.

Нападение на украинских детей в Германии

Как писал УНИАН, на днях немецкие СМИ распространили информацию, что в Нижней Саксонии русскоязычный мужчина напал на украинских детей. Якобы мужчине не понравилось, что дети разговаривали на украинском, поэтому он сбросил 10-летнего мальчика с моста в канал с водой.

Однако во время полицейского расследования выяснилось, что обстоятельства произошедшего были несколько иными. Немецкие полицейские установили, что нападения как такового не было, а обстоятельства ссоры между взрослым мужчиной и детьми изначально были поданы ложно.

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