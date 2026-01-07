Доллар и евро резко подорожали: курс валют в банках и обменниках

Продать доллар можно в среднем по курсу 42,30 грн, а евро - 49,50 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 7 января, вырос на 20 копеек и составляет 42,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,30 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 23 копейки и составляет 50,23 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,50 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,85 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,65 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 50,30 грн/евро, а курс продажи - 50,05 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 7 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,56 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 14 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован сегодня, 6 января, - 42,42 грн/долл.)

Относительно евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 49,80 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 29 копеек.

