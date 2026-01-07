Мирное соглашение: Швеция передаст Украине Gripen и поможет с разминированием Черного моря

Предпосылкой является достижение мирного соглашения, четкие правила применения многонациональных сил и официальное одобрение парламентом.

Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen и ресурсы для разминирования Черного моря после подписания мирного соглашения с РФ. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в соцсети Х.

Он сообщил о таком решении после встречи Коалиции желающих в Париже, отметив, что там достигнут прогресс.

"Когда в Украине будет достигнуто мирное соглашение, Швеция готова внести свой вклад в гарантии безопасности для Украины и остальной Европы. Мы готовы сохранить мир в Украине, в частности, с помощью: истребителей Gripen для воздушного наблюдения над Украиной; морских ресурсов для разминирования Черного моря; продолжение обучения украинских военных офицеров", - отметил премьер Швеции.

Кристерссон отметил, что предпосылкой является достижение мирного соглашения, четкие правила применения многонациональных сил и официальное одобрение парламентом.

"Швеция готова сделать свой вклад для мира в Европе", - резюмировал он.

Гарантии безопасности - участие иностранных войск

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после прекращения огня в Украину могут быть направлены "тысячи французских солдат". Он уточнил, что "это не силы, которые будут привлечены к боевым действиям". По его словам, Турция готова взять на себя ответственность за морской компонент гарантий безопасности для Украины.

Макрон также пояснил, что Соединенные Штаты возьмут на себя ведущую роль в мониторинге прекращения огня после подписания мирного соглашения.

