Ракеты против ракет: как истребитель сбивает крылатые цели еще в небе

Современные ракеты "воздух-воздух" способны обнаруживать и уничтожать низколетящие крылатые ракеты на большом расстоянии, еще до того, как они достигают целей.

Современные ракеты класса "воздух-воздух", в частности Astra и Meteor, все чаще рассматривают как эффективный инструмент борьбы с крылатыми ракетами, летящими на малой высоте. Военные эксперты называют их первой линией обороны, которая позволяет уничтожать угрозы еще далеко от границ, пишет Wionews.

Крылатые ракеты обычно движутся на высоте до 50 метров, пытаясь избежать обнаружения наземными радарами. Для их поиска используют самолеты дальнего радиолокационного обнаружения типа AWACS, которые видят цели "сверху" и фиксируют их на значительном расстоянии.

После обнаружения угрозы AWACS координирует действия истребителей в реальном времени, наводя их на цель даже с дистанции до 400 километров. Перехват обычно происходит за пределами визуальной видимости - истребитель запускает ракету на сверхзвуковой скорости, что позволяет быстро сократить дистанцию до крылатой ракеты.

Во время полета перехватчик получает обновления о положении цели через защищенные каналы связи. Если крылатая ракета меняет курс, траектория перехвата корректируется. На финальном участке полета включается собственная активная радиолокационная головка самонаведения, которая самостоятельно захватывает цель даже в условиях низкой радиолокационной заметности.

Особую роль играют современные радары с возможностью "смотреть вниз и сбивать", которые отличают ракету от наземных препятствий - зданий, рельефа или растительности. Ракеты типа Meteor также оснащены прямоточными реактивными двигателями, обеспечивающими стабильную тягу в течение всего полета и высокую маневренность на завершающем этапе.

Уничтожение цели обычно происходит с помощью неконтактного подрыва - боевая часть детонирует вблизи крылатой ракеты, поражая ее обломками без прямого столкновения.

