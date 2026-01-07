Не для создания праздничных настроений: эксперт назвал цель дроновых атак на Москву

Каждую ночь украинские дроны летят на Москву, чтобы продавить ПВО россиян, что даст другое очень большое преимущество Силам обороны.

Атаки беспилотников по Москве и области в последние дни имеют целью продавить российскую противовоздушную оборону (ПВО) российской столицы.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный обозреватель Денис Попович. "Это не для создания праздничных настроений. Если мы говорим о налётах каждую ночь, то это, чтобы эту оборону подавить и пробить. Она у них очень плотная", - сказал Попович.

Он добавил, что вокруг Москвы расположены 75 позиций комплексов "Панцирь-С1", которые постоянно перемещаются. Кроме того, там РФ также имеет мобильные огневые группы, комплексы С-300 и С-400 и средства радиоэлектронной борьбы.

"Это для того, чтобы пробить оборону Москвы и достичь их центров принятия решений, достичь объектов, которые могут быть интересными. В Московском регионе их достаточно. Поэтому мы видим именно такую тенденцию", - добавил Попович.

Удары по РФ: важные новости

Ранее источники УНИАН в спецслужбе сообщили, что Центр спецопераций "Альфа" СБУ успешно атаковал два объекта РФ в тылу. Речь идет об арсенале №100 Главного ракетно-артиллерийского управления, а также нефтебазе "Геркон Плюс" в населенном пункте Стрелецкие Хутора Липецкой области.

Кроме того, российские СМИ ранее сообщали о взрывах в других регионах РФ. В частности в городе Ярославль, где расположены нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза. Кроме того, громко было и в Пемзе и Твери. Сообщалось, что дроны могли атаковать Тверской вагоностроительный завод - одно из ведущих предприятий железнодорожного машиностроения РФ.

