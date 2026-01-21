Зарабатывали на объектах на оккупированной территории: НАБУ объявило о подозрении Шурме

Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составила 141,3 млн грн.

НАБУ и САП раскрыли схему хищения средств для выплат по "зеленому" тарифу. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Отмечается, что в деле есть девять подозреваемых, среди которых экс-заместитель руководителя Офиса президента Украины. Фамилия подозреваемого не называется. Однако, по данным нардепа Ярослава Железняка, речь идет о Ростиславе Шурме.

Кроме него, подозрения также получили бывший член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", его брат – владелец сети украинских и иностранных компаний, доверенное лицо экс-высокопоставленного чиновника, руководители и работники подконтрольных предприятий, а также бывший коммерческий директор АО "Запорожьеоблэнерго".

По данным следствия, в 2019-20 годах экс-депутат Донецкого областного совета вместе с братом взяли под контроль ряд предприятий, производивших электроэнергию из альтернативных источников. На территории Васильевского района Запорожской области они построили солнечные электростанции общей мощностью около 60 МВт и заключили договоры с ГП "Гарантированный покупатель" о продаже электроэнергии по "зеленому" тарифу.

После начала полномасштабной войны РФ оккупировала часть Запорожской области, солнечные электростанции потеряли связь с Объединенной энергетической системой Украины, были повреждены, а персонал был эвакуирован. Несмотря на это, подконтрольные подозреваемым предприятия продолжали декларировать производство электроэнергии и получать за нее оплату по "зеленому" тарифу, хотя фактически электроэнергия не поступала в энергосистему Украины.

"Они отчитывались ложной информацией об объемах генерации и технической готовности станций, в частности во время полного обесточивания. Полученные деньги в дальнейшем выводили через связанные компании. Общая сумма убытков – 141,3 млн гривен", – отметили в НАБУ.

