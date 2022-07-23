Оккупанты обстреляли несколько общин в Сумской области.

Сегодня утром россияне нанесли удары по Сумской области. В частности, взрывы произошли в городе Шостка. Уже известно, что есть раненые.

Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"После 9 утра в Шостке прогремел взрыв. Есть раненые. Все подробности впоследствии", - написал Живицкий.

По его словам, ночь в области, несмотря на тревоги, была тихой, но на утро многие общины подверглись обстрелам со стороны россиян.

В частности, в Юнаковской общине зафиксировано около 20 приходов из артиллерии после 6 утра, в Миропольской в 6:30 начался минометный обстрел, 10 приходов; в Белопольской общине 7 утра было 2 прихода из гранатомета. Также после 7 утра был минометный обстрел по окрестностям одного из населенных пунктов Хотинской общины.

Обновление 12:09. Позже стало известно, что утренний взрыв в Шостке не связан с военными действиями.

Об этом в Facebook сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Утренний взрыв в Шостке не связан с военными действиями. Есть травмированные люди, сотрудники одного из предприятий города, ситуация под контролем", - сообщил он.

Также Живицкий предупредил, что в Сумской общине в течение часа будут слышны взрывы, будут работать взрывотехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям - уничтожение боеприпасов.

Напомним, сегодня утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Прилеты зафиксированы во многих городах. Отдельно, враг выпустил по Николаеву шесть ракет С-300. В результате обстрелов произошло возгорание на территории складского помещения и сухой травы на открытой территории. Другие попадания были по окраинам города. Предварительно без жертв и пострадавших.

Также в ночь на 23 июля российские оккупанты продолжили наносить ударов по Харьковщине. По данным экстренной медицинской помощи, есть 1 пострадавший, состояние - легкое. Предварительно - оккупанты стреляли из реактивных систем залпового огня. Повреждены жилой дом, офисные помещения.

Также враг нанес ударов по двум районам Днепропетровщины и окрестностях Кропивницкого. Вследствие ракетного удара по Кропивницкому району погибли три человека среди них военнослужащий и двое работников ведомственной охраны.

Вас также могут заинтересовать новости: