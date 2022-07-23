По Кировоградской области враг выпустил пять ракет с самолета ТУ-22М3.

Русские войска атаковали в субботу утром ряд украинских регионов на востоке и юге страны.

Обстрел Харькова

Утром 23 июля мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил несколько прилетов по городу. По предварительным данным, речь идет о 5 пострадавших и одном погибшем.

Позже глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что атаку противник совершил из реактивных систем залпового огня по Основянскому району.

На месте работают спасатели.

Атака на Николаев

Неспокойно утро субботы началось и для жителей Николаева. Около 4:30 прогремела серия мощных взрывов в одном из районов города. Предварительно - без жертв.

По словам председателя ОВА Виталия Кима, враг нанес по Николаеву удары шестью ракетами С-300. Другие попали по окрестностям.

Удар по Кировоградской области

Русские выпустили 13 ракет (8 ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 с самолетов ТУ-22М3).

Как отметил глава области Андрей Райкович, оккупанты ударили в инфраструктурные объекты за городом. Есть прилет по аэродрому и одному из объектов "Укрзализныци".

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска по-прежнему сосредоточились на захвате всего Донбасса.

В течение 22 июля враг снова вел штурмовые действия в направлениях Покровского и территории Углегорской ТЭС и снова понес потери и отошел.

На Слобожанском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на недопущении продвижения наших войск в сторону Государственной границы Украины на севере и северо-востоке Харьковской области.

В Южнобужском направлении противник продолжает ведение обороны занятых ранее позиций, сосредотачивает усилия на сдерживании контрнаступательных действий Сил обороны Украины.

Как говорится в материале Forbes, ближайшие недели могут стать переломными на фронте, а от того, как будут развиваться события в июле – августе, будет зависеть будущее войны.

ВСУ ликвидировали уже 39 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: