Девять военнослужащих получили ранения.

Вследствие ракетного удара по Кропивницкому району погибли три человека, среди них военнослужащий и двое работников ведомственной охраны.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Еще девять военнослужащих получили ранения.

Как писал УНИАН, в субботу утром россияне выпустили по Кировоградской области тринадцать ракет (восемь ракет "Калибр" морского базирования и пять - Х22 с самолетов ТУ-22М3).

Ракеты попали в инфраструктурные объекты за городом. Есть прилет по аэродрому и одному из железнодорожных объектов.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска по-прежнему сосредоточились на захвате всего Донбасса.

В течение 22 июля враг снова вел штурмовые действия в направлениях Покровского и территории Углегорской ТЭС и снова понес потери и отошел.

На Слобожанском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на недопущении продвижения наших войск в сторону Государственной границы Украины на севере и северо-востоке Харьковской области.

В Южнобужском направлении противник продолжает ведение обороны занятых ранее позиций, сосредотачивает усилия на сдерживании контрнаступательных действий Сил обороны Украины.

Как говорится в материале Forbes, ближайшие недели могут стать переломными на фронте, а от того, как будут развиваться события в июле – августе, будет зависеть будущее войны.

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