Вышел трейлер документального музыкального фильма "EPiC: Элвис Пресли и концерт" (EPiC: Elvis Presley in Concert) от режиссера База Лурмана, который несколько лет назад выпустил художественный байопик "Элвис" с Остином Батлером в главной роли.

История создания фильма

Собственно, изначально режиссер, также известный по фильмам "Ромео + Джульетта", "Мулен Руж!", "Австралия" и "Великий Гэтсби", разыскал невиданные ранее кадры с Элвисом Пресли из фильмов "Elvis: That's the Way" и "Elvis on Tour" с намерением использовать их в своем фильме об Элвисе 2022 года.

Шестьдесят восемь коробок с 35-миллиметровым и 8-миллиметровым видеоматериалом были найдены в киноархивах Warner Bros. в соляных шахтах Канзаса, включая фрагменты из обоих фильмов, а также выступление в "золотой куртке" с Гавайев в 1957 году и неизвестные интервью. Однако эти кадры были без звука. В течение следующих двух лет команда Лурманна восстановила их и синхронизировала с существующими аудиоисточниками. В результате этого процесса была обнаружена 45-минутная аудиозапись, на которой Пресли рассказывает историю своей жизни. Весь этот материал лег в основу документального фильма "EPiC: Элвис Пресли и концерт".

Сам Лурманн описал проект не как полностью документальный фильм и не как концертный фильм, а как "нечто новое в каноне Элвиса... что соответствует величию Элвиса как исполнителя, но также предлагает более глубокие раскрытия его человечности и внутренней жизни".

Мировая премьера фильма состоялась 6 сентября 2025 года на Международном кинофестивале в Торонто.

В украинский прокат фильм выйдет 19 февраля 2026 года.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 86% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 88 из 100 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

