Актер раскрыл причины своего порыва.

Украинский актер театра, кино и дубляжа Андрей Фединчик рассказал о первых днях полномасштабного вторжения и своем решении уйти на фронт.

В интервью Алине Доротюк заслуженный артист страны сказал, что в начале полномасштабной войны был в добробате, а уже в апреле 2022 года мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. По словам Фединчика, причиной такого решения стала его ярость из-за того, что его сын должен сидеть в подвале.

"Если откровенно, то это был очень простой порыв. Началась война, мы с сыном спустились в подвал, где была грязь и пыль, а он аллергик и начал задыхаться. Я подхватил его, побежал вверх, мы на 15 этаже жили, чтобы он подышал ингалятором. Пошла опять тревога, я опять подхватил его и побежал вниз. И у меня просто закипело все внутри..." - сказал ветеран.

Актер отметил, что не советовался с родителями и женой, а просто поставил их перед фактом, что не сможет иначе. На вопрос, как отреагировала на это его уже бывшая жена Наталья Денисенко, он ответил так:

"Она была растеряна и была против, я ее могу понять".

Напомним, весной этого года украинская актриса Наталья Денисенко подала иск в суд о расторжении брака с Фединчиком. Ее недавнее интервью об этом разрыве вызвало множество обсуждений в сети.

