Враг нанес удары по двум районам Днепропетровской области.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь затяжных тревог и обстрелов... Российские войска ударили по двум районам области - Никопольскому и Криворожскому. Червоногригоровскую громаду накрыли из "Градов". Выпустили 20 снарядов. К счастью, обошлось без жертв и разрушений. В селе Анновка Широковской громады вражеским обстрелом повредило электросети и газовод. Люди не пострадали. В Зеленодольской громаде враг снова попал по Большой Костромке. Несколько улиц без света. Людей не задело", - сообщил он.

В других районах области, по словам Резниченко, на эту минуту спокойно.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска по-прежнему сосредоточились на захвате всего Донбасса.

В течение 22 июля враг снова вел штурмовые действия в направлениях Покровского и территории Углегорской ТЭС и снова понес потери и отошел.

На Слобожанском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на недопущении продвижения наших войск в сторону Государственной границы Украины на севере и северо-востоке Харьковской области.

В Южнобужском направлении противник продолжает ведение обороны занятых ранее позиций, сосредотачивает усилия на сдерживании контрнаступательных действий Сил обороны Украины.

Как говорится в материале Forbes, ближайшие недели могут стать переломными на фронте, а от того, как будут развиваться события в июле – августе, будет зависеть будущее войны.

ВСУ ликвидировали уже 39 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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