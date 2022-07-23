Россияне выпустили по Кировоградской области 13 ракет.

Сегодня утром россияне обстреляли окрестности Кропивницкого.

Об этом сообщил председатель ОВА Андрей Райкович.

Он сообщил, что оккупанты выпустили 13 ракет: 8 ракет "Калибр" с моря и 5 ракет Х-22 с самолета.

"Попали в инфраструктурные объекты за пределами областного центра. В частности, в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци", - сообщил Райкович.

По его словам, есть погибшие и раненые. На месте работают спасательные и пиротехнические подразделения.

"В настоящее время без света в областном центре остается часть одного из микрорайонов", - сообщил чиновник и добавил, что аварийные бригады "Облэнерго" уже работают на месте.

Напомним, сегодня утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Прилеты зафиксированы во многих городах. Отдельно, враг выпустил по Николаеву шесть ракет С-300. В результате обстрелов произошло возгорание на территории складского помещения и сухой травы на открытой территории. Другие попадания были по окраинам города. Предварительно без жертв и пострадавших.

Также в ночь на 23 июля российские оккупанты продолжили наносить ударов по Харьковщине. По данным экстренной медицинской помощи, есть 1 пострадавший, состояние - легкое. Предварительно - оккупанты стреляли из реактивных систем залпового огня. Повреждены жилой дом, офисные помещения.

Также враг нанес ударов по двум районам Днепропетровщины.

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