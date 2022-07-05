Есть ли пострадавшие и жертвы, пока не сообщается.

На рассвете российские оккупанты выпустили две ракеты по городу Шостка Сумской области.

Об этом сообщил городской председатель Шостки Николай Нога.

"Около 4 часов утра нашу общину рашисты обстреляли двумя ракетами! Пожар локализован! Работает комиссия по уточнению убытков", - написал мэр в соцсети.

Информацию об объекте попадания пока не раскрывают. Местные жители рассказывают, что от мощных ударов повылетали стекла в окрестных домах.

Есть ли пострадавшие и жертвы, пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, утро 5 июля началось на Днепропетровщине с воздушных тревог и взрывов. РФ ударила по области семью ракетами, в одном из населенных пунктов был "прилет". Обломки одной из ракет упали в Днепре, началось возгорание. К счастью, спасателям удалось быстро укротить огонь, обошлось без жертв.

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