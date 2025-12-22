В то же время сохранение действующей системы важно для волонтеров и производителей дронов.

Персональные посылки из-за границы, стоимость которых не превышает 45 евро, не будут облагаться налогом. За остальные отправления украинцам придется платить таможенный сбор.

Об этом "РБК-Украина" сообщила руководитель Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

По ее словам, это один из возможных вариантов, о котором в правительстве "ведется разговор".

"Вторая история, что это будет в зоне таможенного контроля. Все импортные посылки проходят таможенный контроль до растаможки. И это будет происходить, скорее всего, путем декларирования на таможне", - сообщила Карнаух.

Глава налоговой считает, что снижение беспошлинного лимита на посылки с действующих 150 евро нужно для стимулирования украинских производителей, которые не могут выдерживать ценовое давление дешевых китайских товаров. По словам Карнаух, этот вопрос поднимали и представители одной из украинских торговых сетей.

"Если люди используют схему с посылками, чтобы создавать неконкурентные условия или минимизировать свои доходы, тогда однозначно это должно быть урегулировано на уровне закона", - говорит глава ГНС.

При этом Карнаух констатирует, что действующая таможенная льгота нужна волонтерам и производителям беспилотных летательных аппаратов, поскольку большое количество запчастей и деталей в Украине не производится.

"Надо смотреть на каждый конкретный кейс и для чего он используется. Если это для обороны, то там должны быть исключения, как в Defense City запустили, как в "Дия.City", - считает глава налоговой.

Сейчас в Украине посылки дороже 150 евро облагаются НДС в размере 20% и пошлиной 10%. Львиная доля таких необлагаемых отправлений - покупки на китайских онлайн-платформах вроде AliExpress и Temu.

В случае принятия снижения беспошлинного лимита, украинцам не стоит искусственно занижать стоимость международных посылок, чтобы избежать налогов, потому что такие посылки могут конфисковать. Соответствующий закон принял парламент 25 марта. Штраф может составить от 30% до 50% от стоимости товаров.

Пока действуют предварительные условия налогообложения посылок, стоит обратить внимание на еще один момент. Даже если украинец закажет несколько товаров от разных продавцов на общую сумму более 150 евро, но они придут на таможню в один и тот же день, налог будет взиматься - важно, в какие именно дни товары поступают для декларирования.

