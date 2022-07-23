Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.

Сегодня утром враг выпустил по Николаеву шесть ракет С-300.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Утром 23 июля около 04:20, враг нанес удар по городу шестью ракетами С-300", - сообщил он.

По словам Кима, в результате обстрелов произошло возгорание на территории складского помещения и сухой травы на открытой территории.

"Другие попадания были по окраинам города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, утром мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе прогремели мощные взрывы.

Также в ночь на 23 июля российские оккупанты продолжили наносить ударов по Харьковщине. По данным экстренной медицинской помощи, есть 1 пострадавший, состояние-легкое. Предварительно-оккупанты стреляли из реактивных систем залпового огня. Повреждены жилой дом, офисные помещения.

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