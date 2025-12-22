По словам Сергея Дубовика, в военных условиях выборы проведены быть не могут.

Для проведения выборов в Украине необходимо внести изменения в законодательство о проведении выборов во время военного положения, поэтому сейчас мяч находится на стороне Верховной Рады. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик в эфире телемарафона "Единые новости", цитирует NV.

По его словам, согласно действующему закону, в Украине не разрешается проводить выборы во время военного положения.

"В военных условиях выборы проведены быть не могут. Президент Украины Владимир Зеленский отметил прежде всего на факторе безопасности. Выборы могут состояться только тогда, когда будут соответствующие мирные условия и соответствующие законодательные условия", - объяснил Дубовик.

Он отметил, что нужно провести ревизию законодательства Украины, которое будет действовать в мирное время.

"После того, как появятся предпосылки, будет решен вопрос юридический относительно военного положения, можно говорить о проведении выборов. Но для проведения выборов требуется внесение изменений в законодательство, которое бы учитывало нюансы проведения послевоенных выборов или выборов после прекращения активной фазы боевых действий", - сказал представитель ЦИК.

Дубовик добавил, что для этого необходима наработка в парламенте дорожной карты и законопроекта.

"Центральная избирательная комиссия вместе с экспертной средой, с представителями международных партнеров работает над необходимыми изменениями в законодательство. Но в этих условиях мяч на поле Верховной Рады. Мы надеемся, что начнется работа рабочей группы, которая была анонсирована на согласительном совете. И сможем активно приобщиться к этим процессам, организовать подготовку законодательных актов", - подытожил он.

Выборы в Украине - последние новости

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал детали по подготовке к выборам. По его словам, работа будет вестись на базе профильного Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Он добавил, что соответствующее заседание должно состояться вскоре с участием представителей СМИ.

В то же время президент Владимир Зеленский сказал, когда и как пройдут выборы в Украине. Он подчеркнул, что "не Путину решать, когда, в каком формате будут проходить выборы в Украине, потому что это выборы исключительно украинские, народа Украины, граждан Украины".

"Он точно не гражданин Украины, и поэтому он точно не будет влиять ни на что. И ни на результат, тем более", - отметил глава государства.

