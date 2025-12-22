По некоторым данным, Москва уже закупает иранские зенитные ракеты к своим С-300.

Российская Федерация из-за проблем со своей воздушной обороной стянула вокруг Украины разнообразные комплексы, потому что ПВО у противника "дырявая". Об этом в эфире "Киев24" заявил руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук.

"По большому счету, Россия стянула все средства ПВО, которые у нее были, вокруг Украины", - сказал эксперт, комментируя удары Сил обороны по объектам оккупантов.

По его словам, ВСУ продолжают "выносить" ежедневно С-300, "Буки", "Панцири", "Тунгуски" и другие средства российской ПВО. Более того, как отмечает аналитик, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагает кремлевскому диктатору Владимиру Путину выкупить установки С-400, которые в свое время, в 2013 году, до полномасштабного вторжения в Украину, Турция, вопреки пожеланиям партнеров по НАТО, взяла на вооружение.

"Пока что компромисса нет там, но такая опция стоит", - отметил Лакийчук.

По его словам, все украинские дипстрайки демонстрируют, какая дырявая российская ПВО, и есть пока не подтвержденные данные о том, что Москва уже закупает иранские зенитные ракеты к своим С-300.

Поражение вражеских объектов - что известно

Напомним, в ночь на 22 декабря из-за атаки беспилотников повреждены два судна, два порта, а также произошел пожар в селе на побережье Черного моря в Краснодарском крае РФ.

По информации оперативного штаба Краснодарского края, весь экипаж судов в терминале "Волна" на Черном море был безопасно эвакуирован. Говорилось, что продолжается тушение пожаров.

Из-за повреждений пожар распространился на площадь около 1500 квадратных метров. В регионе, где произошла атака, расположен порт Тамань.

