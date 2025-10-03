Группа подростков заманила пострадавшего в ловушку, ведя с ним переписку якобы от лица 16-летней девушки.

В Польше группа подростков избила 23-летнего украинца, обрила ему голову и нарисовала на лице нацистскую символику. Заместитель комиссара Вроцлавской полиции Александра Фрейс сообщила журналистам, что нападавшие были его соотечественниками, пишет TVN24.

"Все они были знакомы. Можно сказать, что это был самосуд, который они сами режиссировали и устроили", - сказала он.

Представитель полиции Вроцлава комиссар Войцех Яблонский отметил, что на 23-летнего украинца напала группа из семи человек, которая состояла исключительно из граждан Украины. Правоохранители установили, что все они были знакомы друг с другом "по месту работы, жительства или учебы".

В издании добавили, что группа подростков заманила пострадавшего в ловушку, ведя с ним переписку якобы от лица 16-летней девушки.

"В социальной сети был создан фейковый аккаунт. Некто якобы выдавал себя за 16-летнюю девушку, которая предлагала жертвам пойти на свидания. Этот 23-летний мужчина и был приглашен на одно из таких фальшивых свиданий", - поделилась Фрейс.

Заместитель комиссара Вроцлавской полиции заявила, что троим подозреваемым предъявлены обвинения, среди прочего, в нападении, нанесении телесных повреждений и оскорблении. Остальные фигуранты, поскольку им меньше 17 лет, предстанут перед судом по семейным делам.

Отмечается, что об инциденте стало известно еще 1 октября. Тогда полицейские и выяснили, что нападавшие были украинцами.

Напомним, что в начале сентября в одном из районов Варшавы в вечернее время было совершено нападение на группу молодых граждан Украины. По данным полиции, инцидент произошел возле магазина, где сначала нападавшие оскорбляли украинцев из-за их национальности, а затем жестоко избили.

В результате нападения, одного из украинцев госпитализировали. Отмечается, что нападение и оскорбление по национальному признаку наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

