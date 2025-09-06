Это уникальный случай, поскольку, даже пошиция признала, что мотивом преступления была именно национальность потерпевших.

В одном из районов польской столицы Варшавы в вечернее время было совершено нападение на группу молодых граждан Украины.

По данным полиции, инцидент произошел возле магазина, где сначала нападавшие оскорбляли украинцев из-за их национальности, а затем жестоко избили, пишет Raport Warszawski. Сообщается, что сопровождавшая пострадавших женщина позвонила в полицию и сняла все происходящее на телефон.

В результате нападения, одного из украинцев госпитализировали.

В полиции отметили, что ключевым доказательством стала видеозапись, сделанная свидетелем. Именно благодаря ей полицейским удалось установить личности нападавших.

На следующий день патрульные задержали 41-летнего мужчину. Несколько часов спустя в квартире в варшавском районе Бялоленка были арестованы еще двое мужчин 28-ми и 36-ти лет.

Всем троим предъявлены обвинения. В частности, 41-летнему фигуранту предъявлено обвинение в участии в нападении. 28-летнему мужчине - в нанесении телесных повреждений, оскорблении лица по национальному признаку и угрозах свидетелю. 36-летнему нападавшему предъявлены обвинения в нападении, оскорблении лица и хранении наркотиков.

Нападение и оскорбление по национальному признаку наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

Издание отметило, что этот случай уникален, по скольку, по данным полиции, мотивом преступления, несомненно, была национальность потерпевших.

Инциденты с украинцами в Польше

Ранее в Польше задержали украинку, которая торговала человеческими органами. Преступная группировка "наследила" в восьми странах.

А летом посол Украины в Польше Василий Боднар объяснил, почему поляки так и не смогли полюбить украинских беженцев. Он отметил, что из-за комплекса психологических и политических причин в Польше преобладает стереотипное отношение к украинцам.

